В Лебяжском районе мужчина задушил знакомую и скрылся

По факту смерти жительницы Лебяжского района возбуждено уголовное дело. Фото: kirov.sledcom.ru

Жителя села Красное подозревают в убийстве знакомой. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Трагедия произошла в среду, 23 ноября. По версии следствия, в Лебяжском районе 43-летний мужчина пришел в гости к 61-летней пострадавшей. Между ними произошла ссора из-за личной неприязни. И в один момент подозреваемый напал на хозяйку квартиры и задушил ее. После чего скрылся с места преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о назначении наказания в виде заключения под стражу. Следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.