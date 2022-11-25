В Кировской области жены военнослужащих смогут бесплатно ездить на транспорте

Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с женами участвующих в спецоперации. Фото: kirovreg.ru

Супруги мобилизованных кировчан смогут бесплатно ездить в общественном транспорте на муниципальных маршрутах. Об этом заявил губернатор Кировской области Александр Соколов на встрече с женами участвующих в спецоперации. Информацию приводит правительство области.

Напомним, ранее такая мера была принята для детей военнослужащих. По просьбе жен продлили удостоверение на бесплатный проезд и несовершеннолетним детям мобилизованных и добровольцев по 30 июня 2023 года, супругам - до той же даты.

С 25 ноября можно заменить в МФЦ удостоверения, которые были рассчитаны на 2 месяца, на новые, без подтверждения документами. При этом все ведомства будут оповещены о действительности удостоверения, если граждане не поменяют его до окончания срока действия.

На встрече с супругами Александр Соколов отметил также и другие меры поддержки, в частности, социальную - для пожилых родителей и детей военных.

- Я дал поручение всем главам муниципалитетов обойти семьи мобилизованных, в том числе родителей, узнать, какая помощь необходима. У нас очень много волонтеров, которые готовы делать домашнюю работу. За семьями могут быть закреплены помощники, которые каждый день будут навещать семью, - сообщил Александр Соколов.

Сейчас дети и семьи военнослужащих имеют право посещать любые спектакли и культурные события, подведомственные спортивные организации, бесплатно. Для этого в отделении МФЦ необходимо оформить удостоверение на получение мер дополнительной социальной поддержки.

Также родные мобилизованных имеют право на обслуживание без очереди в медучреждениях.