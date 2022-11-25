В кировской школе №31 выявлены нарушения в организации питания

Нарушений в термической обработке продуктов не нашли, но были обнаружены другие проблемы. Фото: Прокуратура Кировской области

Прокуратура обнаружила ряд нарушений в деятельности МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания». Организация занимается питанием учащихся школы №31. Поводом для проверки стала ранее опубликованная в СМИ и социальных сетях информация, что учеников кормят сырыми котлетами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

В ходе наблюдений сотрудники ведомства обнаружили санитарно-эпидемиологические нарушения, несоблюдение температурного режима хранения продуктов и их складирования. Недочеты нашли и в уборке помещений. В добавок к этому на пищеблоке работал человек без подтвержденных документов о пройденной профессиональной гигиенической подготовки.

За выявленные нарушения прокуратура внесла представление директору комбината продовольствия и социального питания.