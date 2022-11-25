В Кирове снова состоится автогонка «Ралли Вятка»

Гонки традиционно пройдут на трассе Порошино-Сидоровка. Фото: admkirov.ru

В Кирове пройдут традиционные соревнования «Ралли Вятка». Гоночная баталия, как следует из постановления горадминистрации, запланировали на 25 декабря.

Экипажи из разных регионов страны будут состязаться на трассе Порошино-Сидоровка. Гонка проходит в рамках первого этапа Кубка России. На отрезке трассы, где пройдут соревнования, перекроют транспортное движение с 8 до 11 часов.

- Необходимо заранее предупредить всех жителей населенных пунктов об ограничениях и организации альтернативных путей проезда. Прошу также усилить меры безопасности вдоль трассы, чтобы исключить риск для зрителей, - отметил глава администрации.

Торжественное открытие гонок откроют накануне – 24 декабря - на Театральной площади, где будут присутствовать все участники соревнований.

Гонку любители скоростных автосостязаний смогут посмотреть не только на трассе, но и в группе ВКонтакте «Ралли Вятка». Там можно также узнать о том, кто заявился на участие в соревнованиях и о списках участников и судей.

Ближе к дате проведения автогонки актуальная информация на сайте администрации Кирова будет обновляться.