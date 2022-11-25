В Кировской области возбуждено 17 уголовных дел в лесопромышленной сфере

Всего с начала года в лесопромышленной сфере выявили 97 преступлений, их ущерб составил 160 миллионов рублей. Фото: vk.com/mvd43

В Кировской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лес». Оно направлено на снижение преступности в сфере лесопромышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

За 11 дней операции полиция провела 278 рейдов, проверила 316 пунктов переработки и отгрузки древесины. В итоге было выявлено 42 административных правонарушения за транспортировку дерева без соответствующих документов. И возбуждено 17 уголовных дел за незаконную рубку (статья 260 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ) и мошенничество(статья 159 УК РФ).

К примеру, сотрудники УЭБиПК УМВД Кировской области обнаружили 3 случая получения взятки лесничим одного из районов. А незаконная рубка лесов в Даровском районе причинила ущерб на 48 миллионов рублей.

На данный момент доследственные проверки продолжаются. Всего с начала года сотрудники полиции в лесопромышленной сфере выявили 97 преступлений, их ущерб составил 160 миллионов рублей. В суд было направленно 55 уголовных дел.