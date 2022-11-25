В Кирове 25 и 26 ноября вновь пройдут «сплошные проверки»

Автоинспекторы будут дежурить на въездах и выездах из областного центра и в пригородных зонах. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в выходные дни пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Как сообщили в Госавтоинспекции Кировской области, останавливать автомобили будут в Ленинском и Октябрьском районах.

Помимо этого, патрули будут дежурить на въездах и выездах из областного центра, в пригородных зонах. В рейды выйдут также представители народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

Госавтоинспекция Кировской области предупреждает: садиться за руль в нетрезвом виде запрещено. За управление транспортом в состоянии опьянения лишают прав сроком от полутора до двух лет, а также предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

ГИБДД также напоминает, что все машины ППС оборудованы видеорегистраторами – для предотвращения конфликтных ситуаций и фактов коррупции.