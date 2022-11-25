Кировские врачи спасли 68-летнего пациента с третьей стадией рака

Василий Васильевич Москвин победил болезнь. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове спасли 68-летнего мужчину с третьей стадией рака. Об этом сообщает областной Минздрав.

В конце 2018 года у пациента появился сухой кашель, и Василий Москвин обратился в поликлинику по месту жительства. После проведения флюорографии ему сообщили, что в нижнем отделе левого легкого обнаружено темное пятно.

В Центре онкологии Кирова мужчину успешно прооперировали. За 4 года мужчина окреп: регулярно выполняет рекомендации врача и ежедневно совершает длительные прогулки.

За это время он пережил операции на легком и сердце, химио- и лучевую терапию, потерял 27 килограммов в весе и восстановил их. Последние 4 месяца Василий Васильевич занимается ходьбой - прошел более 950 километров и не собирается на этом останавливаться. Боевой характер пациента и применение современных методов лечения злокачественных новообразований помогли Василию Васильевичу вернуться к жизни.

- Я никогда не курил, вел активный образ жизни и все равно заболел. Но когда я узнал о своем диагнозе, то сказал себе: «Надо жить!». Весь путь лечения был очень непростым, но я не сдавался. Хочу отметить, что важно выполнять все рекомендации, которые дают вам врачи. От них зависит многое. А всем, кто сейчас проходит лечение, могу сказать: нужно продолжать жить и считать, что везде можно победить, даже в этой болезни!