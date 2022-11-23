На озеленение Кирова потребуется 150 миллионов рублей

Сумма потребуется на озеленение города в будущем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На озеленение Кирова в 2023 году потребуется 150 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры.

Сумма обусловлена несколькими факторами. Среди них - необходимость закупки техники и создания бригад специалистов. На данный момент администрации рекомендовано определить первоочередные задачи и конкретные этапы, чтобы быть готовыми к работам по озеленению.

На заседании также обсудили вопросы благоустройства города. Так, зимой начнется разработка функционального зонирования Александровского сада. До конца года закупят оборудование для обустройства спортивной зоны в парке имени Кирова.

На 2023-2024 годы запланированы работы в скверах в прилегающих зонах Театральной площади, готовится проектно-сметная документация. Кроме того, в новом сквере в Нововятске может появиться фонтан.