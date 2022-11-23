В Кирове 23 ноября жители двух районов останутся без воды

Воду отключат на целый рабочий день. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

23 ноября жители нескольких улиц Нововятского и Октябрьского районов останутся без холодной воды. Об этом информирует МУП «Водоканал».

Плановые отключения пройдут из-за ремонтных работ на сетях. Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:

Нововятский район с 09:30 до 16:00

ул. Энгельса, д. 4а;

ул. Кирова, д. 53;

ул. Советская, д. 158, 160, 162, 164;

ул. Энгельса (частный сектор);

ул. Азина (частный сектор);

ул. Нововятская, д. 32, 34.

Октябрьский район с 09:00 до 19:00:

ул. Лепсе, д. 4 Б;

пр. Октябрьский, д. 77;

пр. Искожевский, д. 19, 20;

пер. Троллейбусный, д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а;

ул. Р.Люксембург, д. 100;

ул. Труда, д. 40, 57, 67а;

ул. Карла Маркса, д. 42, 42б, 34, 38.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.