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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:27

В Кирове 30 ноября планируют открыть движение по новой улице Сурикова

Подрядчик устраняет недочеты и заканчивает работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Участки от улицы Некрасова до Комсомольской готовятся к сдаче в эксплуатацию. Фото: скрин с видео vk.com/gdms43

Участки от улицы Некрасова до Комсомольской готовятся к сдаче в эксплуатацию. Фото: скрин с видео vk.com/gdms43

В Кирове движение по новым участкам улицы Сурикова откроют 30 ноября. Об этом сообщает горадминистрация.

Участки от Некрасова до Комсомольской планируют в ближайшее время ввести в эксплуатацию. Строительство закончено, осталось только установить светофоры на перекрестках. Подрядчик также проведет уборку на дорогах и тротуарах, вывезет оставшийся строительный мусор. Благоустройство газонов закончится весной, как только установится хорошая погода.

В планах также устранение замечаний и недочетов: открытые люки, нарушенное в процессе работ благоустройство дворов и другие. 30 ноября планируется открытие движения по построенной улице.