Кировский благотворительный фонд «За Вятку» обрел статус народного

Посылки участникам СВО можно передать через центры местной активности Фото: Иван ВИСЛОВ

Благотворительный фонд «ZA Вятку» создали для оказания помощи в оснащении служащих по контракту, а также мобилизованных из Кировской области. «Zа Вятку» стал одним из первых в стране, созданных для поддержки участников СВО, сообщили в администрации Кирова.

За 2 месяца работы фонд обрел статус народного. Активность сотрудников организации затронула много сфер: участие в патриотических акциях, привлечение молодежи, закупка спецоборудования и другие.

Идею бескорыстной помощи поддержали обычные кировчане, предприниматели, общественные организации, предприятия и церковь.

На помощь кировчанам-участникам СВО - добровольцам, воинским подразделениям, мобилизованным, военной полиции - уже направили более 60 млн рублей.

На эти деньги закупают необходимое оборудование: квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, миноискатели, а также спальники, коврики и теплую одежду.

Для помощи фонду можно перечислить денежные средства, а также передать посылки кировчанам, находящимся в новых российских регионах, в центрах местной активности в Кирове.