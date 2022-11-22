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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:15

Кировский благотворительный фонд «За Вятку» обрел статус народного

На помощь участникам СВО направили более 60 млн рублей
Анастасия САЛУН
Посылки участникам СВО можно передать через центры местной активности

Посылки участникам СВО можно передать через центры местной активности

Фото: Иван ВИСЛОВ

Благотворительный фонд «ZA Вятку» создали для оказания помощи в оснащении служащих по контракту, а также мобилизованных из Кировской области. «Zа Вятку» стал одним из первых в стране, созданных для поддержки участников СВО, сообщили в администрации Кирова.

За 2 месяца работы фонд обрел статус народного. Активность сотрудников организации затронула много сфер: участие в патриотических акциях, привлечение молодежи, закупка спецоборудования и другие.

Идею бескорыстной помощи поддержали обычные кировчане, предприниматели, общественные организации, предприятия и церковь.

На помощь кировчанам-участникам СВО - добровольцам, воинским подразделениям, мобилизованным, военной полиции - уже направили более 60 млн рублей.

На эти деньги закупают необходимое оборудование: квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, миноискатели, а также спальники, коврики и теплую одежду.

Для помощи фонду можно перечислить денежные средства, а также передать посылки кировчанам, находящимся в новых российских регионах, в центрах местной активности в Кирове.