В Кирове школу на улице Пролетарской достоят к концу декабря

Новое общеобразовательное учреждение рассчитано на 300 обучающихся. Фото: admkirov.ru

Горадминистрация сообщила, что работы по строительству новой школы идут в соответствии с утвержденным графиком.

На данный момент строительство здания завершено, также заканчивают монтаж кровли и включение системы отопления. При этом работают тепловые пушки - они необходимы для просушки помещений. Благодаря этому уже в ближайшее время можно будет приступить к чистой отделке.

Сейчас подрядчик завершает прокладку канализации и электрического кабеля. Вдобавок благоустраивают близлежащую территорию. Новая трехэтажная школа рассчитана на 300 обучающихся.

По поручению губернатора региона Александра Соколова на объект постоянно выезжают специалисты управлений капитального строительства области и города. Глава администрации Кирова подчеркнул, что до конца декабря здание должно быть готово.