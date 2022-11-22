Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 13:43

В Кирове школу на улице Пролетарской достоят к концу декабря

В ближайшее время подрядчик должен приступить к чистовой отделке помещения
Дарья Ишкова
Новое общеобразовательное учреждение рассчитано на 300 обучающихся. Фото: admkirov.ru

Новое общеобразовательное учреждение рассчитано на 300 обучающихся. Фото: admkirov.ru

Горадминистрация сообщила, что работы по строительству новой школы идут в соответствии с утвержденным графиком.

На данный момент строительство здания завершено, также заканчивают монтаж кровли и включение системы отопления. При этом работают тепловые пушки - они необходимы для просушки помещений. Благодаря этому уже в ближайшее время можно будет приступить к чистой отделке.

Сейчас подрядчик завершает прокладку канализации и электрического кабеля. Вдобавок благоустраивают близлежащую территорию. Новая трехэтажная школа рассчитана на 300 обучающихся.

По поручению губернатора региона Александра Соколова на объект постоянно выезжают специалисты управлений капитального строительства области и города. Глава администрации Кирова подчеркнул, что до конца декабря здание должно быть готово.