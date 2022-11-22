В Котельниче из-за пожара погибла женщина

Огонь вспыхнул из-за неисправности отопительной печи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 21 на 22 ноября в одном из домов, расположенных в деревне Кардаковы Котельнического района, произошел пожар. Такие данные приводит Следственный комитет России по Кировской области.

Огонь вспыхнул в одном из домов, где проживала 88-летняя женщина. В результате происшествия пенсионерка погибла.

По предварительной оценке следствия, причиной вспыхнувшего огня стала неисправность отопительной печи.

Следственное управление СК России по Кировской области призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности.

При эксплуатации печей важно выполнять следующие требования:

- производите чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

- не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе;

- не используйте для обогрева самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

- топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перекалить.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

1. Эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, неисправные предтопочные листы), а также печи не заводского производства;

2. Топить печи с открытыми дверцами;

3. Топить печи топливом, не предназначенным для данной печи.