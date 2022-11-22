Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 13:12

В Лузе на несколько часов перекроют ж/д переезд

Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение будет ограничено 29 ноября.

Движение будет ограничено 29 ноября.

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Лузе временно ограничат движение транспорта через ж/д переезд. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Речь идет о переезде на дороге «Луза - Верхнее Липово» в районе ж/д станции. На участке будут проводить работы по укладке рельсовых плетей железнодорожного пути с применением тяжелой техники. Движение будет ограничено 29 ноября с 12 до 20 часов. Спецтранспорт будут пропускать в оперативном режиме.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе ГЖД.