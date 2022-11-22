В Лузе на несколько часов перекроют ж/д переезд

Движение будет ограничено 29 ноября. Фото: Виталий КАРНАУХ

В Лузе временно ограничат движение транспорта через ж/д переезд. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Речь идет о переезде на дороге «Луза - Верхнее Липово» в районе ж/д станции. На участке будут проводить работы по укладке рельсовых плетей железнодорожного пути с применением тяжелой техники. Движение будет ограничено 29 ноября с 12 до 20 часов. Спецтранспорт будут пропускать в оперативном режиме.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе ГЖД.