В Уржумском районе потратили 96 млн рублей на ремонт моста

В 2022 году отремонтировали 7 путепроводов. Фото: Правительство Кировской области

В Уржумском районе на 175 километре автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны завершился ремонт моста 1985 года постройки через реку Буй. Об этом сообщило Правительство Кировской области.

На реставрацию в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из федерального бюджета выделили 96,64 млн рублей и отремонтировали на эти средства 71,96 погонных метров сооружения.

В 2022 году на ремонт мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из бюджета поступило около 372 млн рублей. За счет этих средств выполнили реконструкцию 7 путепроводов.

В следующем году планируется увеличить финансирование более чем в два раза.

- Приоритет будет отдаваться объектам, находящимся в аварийном и предаварийном состоянии, чтобы обеспечить безопасность и транспортную доступность для людей, - подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов.