В Кирове усилили освещение на пересечении Проезжей и Павла Корчагина

Недоделанные участки огорожены блоками, которые дополнительно осветили после жалоб автомобилистов. Фото: admkirov.ru

В Кирове усилили освещение на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей. Об этом сообщает горадминистрация.

В текущем году на кольцевой развязке расширили проезжую часть, уложили нижние слои асфальта и установили освещение. Сейчас на пересечении недоделанные участки ограждены блоками. Автомобилисты пожаловались, что их может быть не видно в темноте. После этого ограждения оборудовали дополнительными световыми элементами.

В мэрии также уточнили, что движение по кольцевой развязке сейчас открыто во всех направлениях и по всем дополнительным полосам. Водителей просят обращать внимание на знаки.

Капремонт развязки полностью закончат летом 2023 года. Подрядчик обустроит пешеходные зоны, остановки, переходы через проезжую часть.