Убил знакомого из личной неприязни: в Кировской области мужчина получил 17 лет колонии

Суд признал жителя Котельнического района виновным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области вынесли приговор 46-летнему мужчине из села Александровское Котельнического района за убийство местного жителя. 23 сентября 2021 года в одном из домов обвиняемый распивал с отцом спиртные напитки. В ходе застолья родитель предложил сыну совершить убийство жителя села, к которому у него из-за длительных конфликтов была личная неприязнь.

Родственники нашли в сарае деревянную палку с металлической вставкой и молоток. Подкараулив потерпевшего на улице, они нанесли ему удары палкой и молотком по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.

46-летнего обвиняемого заключили под стражу, а его отцу назначили домашний арест. Впоследствии 79-летний обвиняемый умер.

Суд признал уроженца Кировской области виновным. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.