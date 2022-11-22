В Шабалинском районе фура врезалась в автобусную остановку

Автобусной остановке потребуется полное восстановление. Фото: Госавтоинспекция Кировской области.

В Шабалинском районе произошло ДТП с грузовым автомобилем. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кировской области врезалась в остановку общественного транспорта.

Случилась авария в понедельник, 21 ноября 2022 года, около 8 часов утра на 412 километре дороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». По предварительной информации известно, что автомобиль «ДАФ» съехал с дороги. Машина врезалась в павильон автобусной остановки. В результате данной аварии 55-летний водитель автомобиля получил травмы, но степень тяжести не указывается. Пока неизвестно, что стало причиной происшествия. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.