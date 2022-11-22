В Кировской области соискатели на вакансии ожидают получать зарплату свыше 30 тысяч рублей

Кировчане рассчитывают на зарплату в 36229 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская область по уровню ожидаемой оплаты труда находится на 82 месте. Такие данные приводит служба исследований hh.ru, которая выяснила, в каких регионах страны самые высокие требования к уровню ежемесячного дохода.

Кировская область по уровню ожиданий оказалась на 82 месте: соискатели региона в среднем рассчитывают на 36229 рублей. Это на 18807 рублей меньше, чем по России в целом (россияне в среднем претендуют на 55036 рублей).

На первом месте оказался Чукотский АО, где средние зарплатные ожидания соискателей по итогам октября составили 92230 рублей. Также в первую десятку вошли Москва (78121 рубль), Сахалинская область (73558 рублей), Ямало-Ненецкий АО (72541 рубль), Магаданская область (72390 рублей), Камчатский край (64027 рублей), Московская область (60534 рубля), Ненецкий АО (60503 рубля).

Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессии соискателя. Так, наиболее высокие запросы в Кировской области наблюдаются в сферах «Добыча сырья» (51666 рублей), «Высший менеджмент» (48465 рублей), «Строительство, недвижимость» (44720 рублей).

В свою очередь, наиболее скромные запросы у претендентов на вакансии «Административный персонал» (32363 рубля) и «Домашний персонал» (32500 рублей).