В Кирове недвижимость МУП «Кристалл» продали за 9 млн рублей

Средства за продажу недвижимости «Кристалла» уйдут на погашение долгов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове 21 ноября на заседании городской Думы завершилось обсуждение мероприятий по ликвидации МУП «Кристалл». Организация имела крупный долг перед коммунальными службами. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Напомним, в сентябре 2022 года администрация Кирова выставила на торги недвижимость МУП «Кристалл» на улице Энергетиков, 19 - склад, гараж и прачечную. Предприятие специализировалось на оказании бытовых услуг населению - стирке и чистке меховых и текстильных изделий.

Здание химчистки на улице Спасской, 11 также принадлежало организации. Постройка является объектом культурного наследия, поэтому может стать интересной для потенциальных арендаторов.

За недвижимость «Кристалла» город выручил более 9 млн рублей. Большая часть этих средств уйдет на погашение долгов - выплату обязательных платежей, в том числе коммунальных. Оставшееся недвижимое имущество будет принято в городскую казну.