В Кировскую область привезли коров из Венгрии

В Кировскую область привезли шесть бычков голштинской породы. Фото: Олег УКЛАДОВ

18 ноября 2022 года на сельскохозяйственном предприятии АО «Кировское», которое занимается племенной работой, ветеринары приняли шесть голов скота. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В наш регион привезли племенных бычков в возрасте от 10 до 18 месяцев голштинской породы. Сейчас скот находится на карантине в деревне Захарищево. Там созданы все условия для приема животных из-за рубежа.

Клинический осмотр показал, что скот здоров, а его состояние удовлетворительное. Чуть позже проведут остальные необходимые диагностические исследования и ветеринарно-профилактические мероприятия