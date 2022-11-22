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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 8:58

В Кирове мужчина потерял 50 тысяч рублей, пройдя соцопрос от банка

Он стал жертвой мошенников
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Возбуждено уголовное дело, мошенника разыскивают.

Возбуждено уголовное дело, мошенника разыскивают.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина потерял 50 тысяч рублей после прохождения соцопроса от банка. Подробности рассказали в областном УМВД.

Как выяснилось, 60-летнему кировчанину пришло на телефон уведомление с предложением оценить мобильный сервис банка. Мужчина прошел по ссылке, указанной в сообщении, и ответил на вопросы, а после указал реквизиты карты, в том числе коды из СМС. После списания 49490 рублей он еще раз внимательно просмотрел все сообщения и понял, что стал жертвой мошенников.

Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает злоумышленника.

Кировчан предупреждают: нельзя передавать кому бы то ни было данные своих карт. Сообщая код с обратной стороны карты и из приходящих сообщений, вы подтверждаете списание денег.