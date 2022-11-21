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НовостиОбщество21 ноября 2022 14:30

В Кирове устраняют утечку на улице Ульяновской

Четыре дома останутся без воды на время работ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы планируют закончить раньше установленного срока.

Работы планируют закончить раньше установленного срока.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове частично затопило двор по улице Ульяновской из-за утечки на водопроводных сетях. Как сообщает горадминистрация, «Водоканал» с утра работает над решением проблемы.

Аварийная бригада установила точное место утечки и после согласования земляных работ с собственниками коммуникаций приступила к работе. Из-за работ без воды останутся жители нескольких домов:

- №12 по Ульяновской;

- №162, 162/А, 164 по Московской.

Ресурс будет отсутствовать сегодня до 20 часов. Отключения запланированы также на завтра, 22 ноября, с 9 до 19 часов. Однако сотрудники «Водоканала» полагают, что дефект на сетях будет исправлен раньше срока. После окончания работ уберут и наледь, образовавшуюся на дороге.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

- О неполадках на сетях холодного водоснабжения и водоотведения кировчане могут сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу, по телефону: 699-500, - добавили в мэрии.