В Кирове устраняют утечку на улице Ульяновской

Работы планируют закончить раньше установленного срока. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове частично затопило двор по улице Ульяновской из-за утечки на водопроводных сетях. Как сообщает горадминистрация, «Водоканал» с утра работает над решением проблемы.

Аварийная бригада установила точное место утечки и после согласования земляных работ с собственниками коммуникаций приступила к работе. Из-за работ без воды останутся жители нескольких домов:

- №12 по Ульяновской;

- №162, 162/А, 164 по Московской.

Ресурс будет отсутствовать сегодня до 20 часов. Отключения запланированы также на завтра, 22 ноября, с 9 до 19 часов. Однако сотрудники «Водоканала» полагают, что дефект на сетях будет исправлен раньше срока. После окончания работ уберут и наледь, образовавшуюся на дороге.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

- О неполадках на сетях холодного водоснабжения и водоотведения кировчане могут сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу, по телефону: 699-500, - добавили в мэрии.