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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 13:29

В Кировской области задержали водителя, который сбил пенсионера и уехал с места ДТП

Пострадавший до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Предполагаемого нарушителя задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предполагаемого нарушителя задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области полиция задержала мужчину, который сбил пенсионера и скрылся. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла вечером 19 ноября в Пасегово. 72-летнего мужчину сбила машина, его доставили в больницу с множественными травмами. Водитель тут же скрылся с места происшествия, а пострадавший до сих пор находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии.

Полиция начала розыск нарушителя и в конечном итоге установили предполагаемого виновника аварии. Им оказался 34-летний водитель «Нивы». Мужчину задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.