В Кировской области задержали водителя, который сбил пенсионера и уехал с места ДТП

Предполагаемого нарушителя задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кировской области полиция задержала мужчину, который сбил пенсионера и скрылся. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла вечером 19 ноября в Пасегово. 72-летнего мужчину сбила машина, его доставили в больницу с множественными травмами. Водитель тут же скрылся с места происшествия, а пострадавший до сих пор находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии.
Полиция начала розыск нарушителя и в конечном итоге установили предполагаемого виновника аварии. Им оказался 34-летний водитель «Нивы». Мужчину задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.