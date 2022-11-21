В Кировской области задержали водителя, который сбил пенсионера и уехал с места ДТП

Предполагаемого нарушителя задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области полиция задержала мужчину, который сбил пенсионера и скрылся. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла вечером 19 ноября в Пасегово. 72-летнего мужчину сбила машина, его доставили в больницу с множественными травмами. Водитель тут же скрылся с места происшествия, а пострадавший до сих пор находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии.

Полиция начала розыск нарушителя и в конечном итоге установили предполагаемого виновника аварии. Им оказался 34-летний водитель «Нивы». Мужчину задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.