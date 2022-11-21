Пять туристических проектов Кировской области получили призы Национальной премии

«Лучшее событие в сфере сельского туризма» - «Истобенский огурец». Фото: Генриетта Евдокимова

19-20 ноября в Нижнем Новгороде подвели итоги Национальной премии в области событийного туризма «Russian event awards». В списке лауреатов оказались 5 кировских проектов из семи, сообщает правительство Кировской области.

Дипломом гран-при в номинации «Лучшее событие в сфере сельского туризма» наградили праздник «Истобенский огурец». В этой же номинации «серебро» получил Фестиваль железа из Белой Холуницы.

Праздник мастеров народных промыслов «Вятский лапоть» оказался лидером в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных промыслов».

Второе место за «Лучшее туристическое событие исторической направленности» взяли реконструкторы из «Хлыновской заставы».

Фестиваль славянской культуры «Купала на Немде» от мастерской «Большая Медведица» получил «бронзу» в номинации «Лучшее этнокультурное туристическое событие».

Губернатор области поздравил всех участников конкурса.

- Радостное событие. Взяли много призовых мест, в том числе и гран-при. Событийный туризм - перспективное направление. Нужно популяризировать его как внутри региона, так и за пределами. У нас много событий, которые также могли бы стать участниками Национальной премии, - отметил Александр Соколов.