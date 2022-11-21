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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:29

В Кирове продают пивоварню за 4,5 миллиона рублей

В стоимость включены оборудование, склады и прочее
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Производство расположено на улице Заводской в Кирове. Фото: avito.ru

Производство расположено на улице Заводской в Кирове. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили пивоварню полного цикла. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Продавец оценил производство всего в 4,5 миллиона рублей. В стоимость входят склады, офисы, холодильные камеры, необходимое оборудование и прочее. Помещение находится в аренде. Нынешний владелец обещает помочь покупателю на начальных этапах, а также предоставить пивовара либо обучить нового сотрудника, которого захочет нанять новый хозяин производства.

Согласно объявлению, пивоварня располагается на Заводской, 17 в Кирове.