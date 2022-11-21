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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 11:44

В Кирове хулиган ударил полицейского кулаком по лицу

41-летнего жителя Коми заключили под стражу
Анастасия САЛУН
Нарушителя порядка сначала задержали за нецензурную брань на привокзальной площади.

Нарушителя порядка сначала задержали за нецензурную брань на привокзальной площади.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мужчина пренебрег общественным порядком на привокзальной площади Кирова. Об этом сообщил Кировский линейный отдел МВД РФ на транспорте.

41-летний уроженец Республики Коми нецензурно бранился и выражал явное неуважение к сотрудникам правопорядка. Хулигана доставили в дежурную часть, где он ударил полицейского по лицу.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».

На период предварительного следствия подозреваемого заключили под стражу.