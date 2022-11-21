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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:39

В 2023 году в Верхнекамском районе проведут благоустройство территорий двух школ

Средства на работы выделят из бюджета области
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
У школ обустроят места для прогулок и занятий спортом.

У школ обустроят места для прогулок и занятий спортом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Верхнекамском районе в 2023 году благоустроят территории двух школ. Об этом сообщает областное правительство.

Речь идет о школах в поселках Светлополянск и Лесной. В первой обустроят беговые и пешеходные дорожки, подъезды к образовательному учреждению, установка урн, вазонов и скамеек. В Лесном обустроят спортплощадку и полосу препятствий для военно-спортивных занятий юнармейского отряда «Рубин». Там проведут подготовку самой территории и установят необходимое оборудование.

Кроме того, у школы в Лесном появится новый вентилируемый фасад. Администрация района в рамках встречных обязательств снесет три неиспользуемых аварийных здания, расположенных рядом с учебной организацией.

Все работы на территориях школ пройдут за счет средств областного бюджета.