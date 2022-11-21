В Кировской области местные бюджеты получат помощь на 20,4 миллиарда рублей

За 2022 год местным бюджетам выделили 20428,8 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За 2022 год местным бюджетам выделили 20428,8 млн рублей. Такие данные приводит правительство Кировской области.

Основная часть средств предоставляется на:

- выплату заработной платы педагогическим работникам школ и детских садов - 9,1 млрд рублей;

- муниципальную дорожную сеть - 3,4 млрд рублей;

- капитальный ремонт школ, укрепление их материально-технической базы - 509,4 млн рублей;

- приобретение жилья детям-сиротам - 497,4 млн рублей;

- социальные выплаты гражданам на детей-сирот, компенсацию родительской платы за посещение детьми детских садов, компенсацию оплаты ЖКУ педагогическим работникам и работникам культуры - 477,9 млн рублей;

- формирование современной городской среды - 447,6 млн рублей;

- организацию бесплатного горячего питания в школах и детских садах - 358,5 млн рублей;

- обеспечение отопительного сезона - 211,1 млн рублей;

- поддержку учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы - 189,1 млн рублей;

- переселение граждан из аварийного жилья - 184,8 млн рублей;

- проект поддержки местных инициатив - 161,2 млн рублей;

- поддержку спорта - 159,7 млн рублей;

- развитие сельских территорий - 143 млн рублей;

- реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды - 109 млн рублей.