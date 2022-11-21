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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:34

В Кировской области местные бюджеты получат помощь на 20,4 миллиарда рублей

Основные средства направят на выплату зарплаты бюджетникам
Анастасия САЛУН
За 2022 год местным бюджетам выделили 20428,8 млн рублей.

За 2022 год местным бюджетам выделили 20428,8 млн рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За 2022 год местным бюджетам выделили 20428,8 млн рублей. Такие данные приводит правительство Кировской области.

Основная часть средств предоставляется на:

- выплату заработной платы педагогическим работникам школ и детских садов - 9,1 млрд рублей;

- муниципальную дорожную сеть - 3,4 млрд рублей;

- капитальный ремонт школ, укрепление их материально-технической базы - 509,4 млн рублей;

- приобретение жилья детям-сиротам - 497,4 млн рублей;

- социальные выплаты гражданам на детей-сирот, компенсацию родительской платы за посещение детьми детских садов, компенсацию оплаты ЖКУ педагогическим работникам и работникам культуры - 477,9 млн рублей;

- формирование современной городской среды - 447,6 млн рублей;

- организацию бесплатного горячего питания в школах и детских садах - 358,5 млн рублей;

- обеспечение отопительного сезона - 211,1 млн рублей;

- поддержку учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы - 189,1 млн рублей;

- переселение граждан из аварийного жилья - 184,8 млн рублей;

- проект поддержки местных инициатив - 161,2 млн рублей;

- поддержку спорта - 159,7 млн рублей;

- развитие сельских территорий - 143 млн рублей;

- реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды - 109 млн рублей.