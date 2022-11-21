«КПАТ» закупит еще один автобус за 17,4 миллиона рублей

Подрядчик должен будет поставить автобус в течение пяти дней с момента подписания договора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«КировПассажирАвтоТранс» намерен закупить еще один автобус за 17,4 миллиона рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно приложенной документации, подрядчик обязан за эту сумму поставить автобус I класса категории М3, выпущенный не ранее 2022 года. Салон рассчитан на 26 сидячих мест, общая вместимость - 90 человек. Автобус должен быть оснащен видеокамерами, видеопанелями, кондиционером, а также оборудованием для перевозки маломобильных граждан. Работать он будет на метановом топливе.

На данный момент идет подача заявок на конкурс. Их прием завершится 28 ноября. Победителя определят 1 декабря. Организация, выигравшая на аукционе, должна будет поставить автобус в течение пяти дней после подписания договора.