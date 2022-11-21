Кировчане могут сообщить о перебоях с отоплением в диспетчерскую службу

Диспетчеры передают все обращения коммунальным службам. Фото: admkirov.ru

В Кирове начала работу Единая круглосуточная служба, которая консультирует жителей города при перебоях с отоплением. Об этом на очередном еженедельном совещании сообщил глава региона Александр Соколов.

Так, 18 ноября глава региона поручал администрации города помочь пожилой жительнице дома на улице Металлургов, в квартире которой плохо грели батареи.

- У нас не должно быть такого, что какая-то квартира и дом без тепла. Необходимо в ближайшую неделю выявить все квартиры в городе, куда также, как на улице Металлургов, не приходит тепло. Госжилинспекция должна проработать вопрос со всеми управляющими компаниями и обязательно сообщить, что они не должны замалчивать об аварийных ситуациях, - сказал Александр Соколов.

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков пояснил, что во время отопительного сезона периодически возникают краткосрочные дефекты на сетях теплоснабжения.

Обо всех таких ситуациях кировчане могут сообщать по номеру Единой диспетчерской службы, которая работает круглосуточно и оперативно передает все обращения по ответственным службам. Звонить нужно по номеру 76-00-00.