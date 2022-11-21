В Кирове ищут мужчину, пропавшего почти неделю назад

Волонтеры просят кировчан помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего без вести почти неделю назад. В последний раз Андрея Перминова видели 15 ноября. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Андрею 36 лет, рост 180 см, нормального телосложения, у него темно-русые волосы и зеленые глаза. Во что был одет мужчина на момент исчезновения, неизвестно. По данным волонтеров, он может передвигаться на белой «Ладе Весте».

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.