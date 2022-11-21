В Кировской области утвердили нового министра юстиции

К работе в должности она приступит с сегодняшнего дня. Фото: kirovreg.ru

В областном правительстве вновь произошло «пополнение». Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Должность министра юстиции Кировской области будет занимать Ирина Гордеева. Ее кандидатура согласована с Министерством юстиции России. К работе она приступит с сегодняшнего дня, 21 ноября.

Известно, что ранее Ирина Гордеева более 15 лет проработала в юридической сфере в организациях Костромской области. Она замещала должности в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей, Госжилинспекции, возглавляла правовое управление администрации города Сургута. Имеет также большой преподавательский опыт.