В Нововятском районе Кирова сбили мальчика

За рулем «Ниссана» находилась 57-летняя женщина. Фото: ГИБДД Кировской области

ДТП произошло 20 ноября в 13.30 по улице Севастопольская у дома №3. 57-летняя водитель «Ниссан» совершила наезд на 8-летнего мальчика-пешехода. Такие данные приводит Госавтоинспекция Кировской области.

В результате ДТП ребёнок получил травмы. Мальчика госпитализировали.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины и условия совершения ДТП.

В День памяти жертв ДТП – 20 ноября в Кировской области прошли мероприятия, призванные напомнить участникам дорожного движения о соблюдении дорожных правил. Участие в акциях, автопробегах, линейках памяти приняли более тысячи детей и взрослых.

Так, в Кирове ученики 2 «Б» и 4 «Б» классов школы 70 прошли маршем памяти по улицам города. В руках детей были свечи и таблички с датами ДТП, в которых погибли несовершеннолетние. К акции присоединились сотрудники Госавтоинспекции и представители регионального Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Финальной точкой марша была набережная одного из микрорайонов областного центра, где участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и выложили из свечек надпись БЕЗ ДТП.

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников обратился к участникам дорожного движения во Всемирный день памяти жертв ДТП.

- Искренне выражаю глубокие соболезнования всем, для кого этот день сопряжен с личной потерей, и надеюсь, что вы сделаете все для того, чтобы движение по нашим дорогам было безопасным. Берегите себя и ни при каких обстоятельствах не ставьте под угрозу жизнь других. Только общими усилиями мы сможем сохранить миллионы жизней на дорогах.