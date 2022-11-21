Прогноз погоды в Кирове с 21 по 25 ноября: температурные качели и перепады давления

Осадков на неделе не ожидается, однако лучше укутаться потеплее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчан ждет холодная неделька. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 21 по 25 ноября.

Понедельник, 21 ноября

Днем температура воздуха опустится до -11 градусов. День будет солнечным, осадков не предвидится. Кроме того, практически не будет ветра: его скорость составит всего 2-3 м/с. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба.

Вторник, 22 ноября

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -8 до -11 градусов. По прогнозу синоптиков, день вновь будет ясным, без осадков. Ветра все также не ожидается. Атмосферное давление останется на прежней отметке.

Среда, 23 ноября

На улице потеплеет до -6 градусов. Усилится ветер: порывы могут составлять до 14 м/с. День будет пасмурным, без осадков. Атмосферное давление начнет постепенно падать до 749 мм ртутного столба.

Четверг, 24 ноября

На следующий день погода вновь порадует солнышком. Осадков в течение дня не ожидается. Термометры покажут отметку в -8 градусов. Ветер останется сильным: порывы составят до 12 м/с. Атмосферное давление к вечеру вырастет с 750 до 755 мм ртутного столба.

Пятница, 25 ноября

Температура воздуха днем составит -8...-10 градусов. Небо будет ясным, осадков не ожидается. Ветер утихнет, возможны порывы до 6 м/с. Атмосферное давление продолжит подниматься и к вечеру вырастет до 761 мм ртутного столба.