В Кирове три дома незаконно исключили из программы переселения

В ситуацию пришлось вмешаться надзорным органам. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове правительство незаконно исключило три дома из программы переселения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о домах по адресам: Бородулина, 5, Милицейская, 21 и 25 (в Нововятске). Правительство исключило их из программы переселения граждан из аварийного жилья. Решение обосновали тем, что здания относятся к домам блокированной застройки, по отношению к которым требования закона в рамках реализации проекта не распространяется.

- Вместе с тем техническая документация на объекты указывает на их принадлежность к многоквартирным домам. По этой причине их исключение из областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на 2019-2025 годы» являлось незаконным, - подчеркнули в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство направило иск, чтобы признать решение противоречащим закону. Суд признал требование резонным.