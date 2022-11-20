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НовостиОбщество20 ноября 2022 9:09

Международный фестиваль «Золотой теленок», проводимый в Кирове, перенесли на весну-2023

Мероприятие должно было состояться в ноябре
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Международный фестиваль короткометражного кино проводится в Кирове с 2019 года. Фото: kirovreg.ru

Международный фестиваль короткометражного кино проводится в Кирове с 2019 года. Фото: kirovreg.ru

Кинофестиваль «Золотой теленок», который должен был проводиться в Кирове, не состоится. Мероприятие передвинули на весну 2023 года. Об этом организаторы сообщили в группе в соцсетях.

- Мы продолжаем подготовку, наша программа растёт, дополняется новыми и интересными форматами. В связи с переносом фестиваля оргкомитет добавит дополнительный набор кино-работ, - говорится в паблике.

Причин переноса дат организаторы не раскрывают. О новых сроках будет сообщено позднее.

Напомним, международный фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок» должен был пройти в ноябре уже в четвертый раз. На мероприятие традиционно приезжают известные звезды кино и телевидения. Так, в минувшем году фестиваль посетили Анна Семенович, Владимир Маркони, Дмитрий Дюжев и другие.