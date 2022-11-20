За 9 месяцев 2022 года в Кировской области обнаружили 12 нелегальных кредиторов

В целом по стране Банк России за 9 месяцев текущего года выявил более 3,6 тысячи организаций с признаками нелегальной деятельности. Фото: Александр ГЛУЗ

За 9 месяцев 2022 года Банк России выявил в Кировской области 12 «черных кредиторов». Об этом сообщили в Отделении Киров Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Жители региона могут узнать о компаниях, имеющих признаки нелегальных кредиторов, в предупредительном списке на сайте Банка России. Сейчас там есть сведения о более 7 тысячах организаций и интернет-проектов, в которых нашли признаки финансовых пирамид, нелегальных кредиторов или участников рынков ценных бумаг. Данные в этом перечне постоянно обновляются.

- Выдавать кредиты могут только банки, займы - микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные, и ломбарды, - отмечает Сергей Крюков, управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России. - Если разрешения у компании или лицензии у банка нет, а они все равно привлекают клиентов и выдают кредиты или займы, то это нелегальные кредиторы. Обращаясь к ним, каждый рискует потерять свои деньги.

До заключения договора необходимо проверять, легальность деятельности компании. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию» или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

В целом по стране Банк России за 9 месяцев текущего года выявил более 3,6 тысячи организаций с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров.