В Кирове устанавливают таблички об опасности выхода на тонкий лед водоемов

В Октябрьском районе специальные аншлаги с надписью: «Осторожно! Тонкий лёд!» установили в п. Костино, с. Бахта и в д. Башарово. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неокрепший лед каждый год становится причиной трагедий. Чаще всего в такие ситуации попадают дети и рыбаки. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций у водоемов устанавливают предупреждающие таблички, сообщили в горадминистрации.

В Октябрьском районе специальные аншлаги с надписью: «Осторожно! Тонкий лёд!» установили в п. Костино, с. Бахта и в д. Башарово. Специалисты теруправления по Ленинскому району разместили 18 табличек на территориях у 16 водоемов.

Специалисты советуют обратить внимание на цвет льда: прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является самым опасным и может обрушиться в любой момент.