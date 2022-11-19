Александр Соколов решил проблему: в Кирове в квартиру 84-летней кировчанки вернут тепло

Сейчас во всех комнатах больше +19 градусов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

После сообщений в СМИ о проблемах с отоплением в доме на улице Металлургов, администрация города получила распоряжение решить проблему. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

- Сегодня утром получил сообщение о замерзающей 84-летней бабушке. Спала в кофтах под тремя одеялами. Говорит, мерзнет уже не первую зиму. Совсем не дело. Администрация города должна оперативно разобраться, почему тепло не доходит до квартиры, - сообщил губернатор Александр Соколов.

18 ноября дом посетил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков. На место также выехали специалисты тепловой инспекции. Выяснилось, что один из собственников дома переделал систему отопления в своей квартире. Из-за этого нарушилось теплоснабжение в квартире пожилой женщины.

Систему теплоснабжения в доме оперативно отрегулировали. В проблемную квартиру пришло тепло под нормальным давлением. Прогрев помещения идет в нормальных параметрах. Сейчас во всех комнатах больше +19 градусов и температура постепенно продолжает пониматься.

Александр Соколов сообщил, что управляющая компания была в курсе проблемы, но не торопилась ее решать.

- Придется теперь ответить, — написал в своем телеграм-канале губернатор.