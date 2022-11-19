В Кирове за одну ночь главе горадминистрации удалось купить алкоголь в 4 магазинах

В проверках принял участие и глава горадминистрации Вячеслав Симаков. Фото: admkirov.ru

В Кирове правоохранительные органы провели рейд по торговым точкам с целью выявить тех, кто незаконно торгует спиртными напитками в ночное время. В проверках принял участие и глава горадминистрации Вячеслав Симаков, и представители общественных организаций.

Торговые точки выбирали, опираясь на обращения кировчан. Так, в одном из алкомаркетов на Преображенской общественникам удалось купить спиртные напитки после 23.00. За нарушение антиалкогольного законодательства на продавца составили административный протокол.

В магазине на улице Грибоедова в ночное время также приобрели алкоголь. Кроме того. В этой торговой точке нашли спиртные напитки без акцизных марок и документов, но с надписью на этикетке «не для продажи в магазинах». Лицензию, которая позволяет реализовать такую продукцию, продавец предъявить не смог. Спиртные напитки направят на экспертизу, после которой примут решение о возбуждении уголовного дела. Предпринимателю, возможно, придется заплатить штраф от 100 до 200 тыс. рублей.

Во время ночной проверки участники рейда проверили четыре объекта. И выявили четыре правонарушения. И изъяли более 50 литров алкогольной продукции.