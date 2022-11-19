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НовостиОбщество19 ноября 2022 6:00

Прогноз погоды на 19 и 20 ноября в Кирове: будет солнечно и морозно

Ночами столбик термометра может опускаться до -15 градусов
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В выходные в Кирове будет ясно и морозно

В выходные в Кирове будет ясно и морозно

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В субботу, 19 ноября, синоптики с самого утра прогнозируют в Кирове солнечную погоду. Температура воздуха в дневное время составит -10…-8 градусов. Вечером похолодает до -12 градусов. Ночью станет еще морознее, ожидается до -15. Ветер подует северо-восточный и восточный с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба.

В воскресенье, 20 ноября, в городе также будет солнечно. Днем столбик термометра окажется на отметке -11…-9. Вечером температура воздуха составит -13 градусов. Ночью вновь похолодает до -15. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба.