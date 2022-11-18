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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:15

Более 30 жителей пострадали из-за гололеда в Кирове

Троим горожанам понадобилась госпитализация
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В зимнее время количество уличных травм возрастает в 2-3 раза

В зимнее время количество уличных травм возрастает в 2-3 раза

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В текущем осенне-зимнем сезоне уже 31 человек обратился за медицинской помощью в Кирове из-за падений на гололеде. Троим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Как уточнили в региональном Минздраве, чаще всего травмы получают пожилые люди. Так, на неделе в Центр травматологии обратилась 64-летняя женщина с жалобами на боль в плече. Кировчанка пояснила, что упала на обледенелом тротуаре на улице Попова. В результате, у пациентки диагностировали перелом правой плечевой кости со смещением. Сейчас она проходит лечение.

Горожанам напоминают, что в период гололеда стоит отказаться от высоких каблуков и обуви на гладкой подошве. Особенно внимательными нужно быть на лестницах и при переходе проезжей части.