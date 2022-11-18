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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:24

В Кирове разыскивают без вести пропавшего 21-летнего молодого человека

Павел Дегтярев ушел из дома 16 ноября и не вернулся
Анастасия САЛУН
Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают молодого человека, пропавшего без вести 16 ноября. В этот день Павел в последний раз в 13 часов ушел из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Павлу 21 год, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светлые. Был одет в темную куртку, синюю кофту с капюшоном, синие джинсы, и в черные дутики.

Молодой человек нуждается в медицинской помощи и может находиться в вашем районе. Если вам что-либо известно о местонахождении Павла, просьба сообщить по телефону: 8(800) 700-54-52 или 112.