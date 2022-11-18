В Кильмези неравнодушные кировчане спасли травмированного лебедя

Лебедя перевезли и осмотрели у ветеринара. Фото: vk.com/nest_xxl

17 ноября на кильмезском пруду волонтеры Центра помощи животным «Большое гнездо» поймали раненую птицу, замерзавшую в холодной воде. Отзывчивые люди помогли транспортировать больное животное, накормили и обследовали поврежденное крыло у ветеринара.

Напомним, АНО Центр реабилитации животных «Большое гнездо» принимает в все виды нуждающихся в помощи птиц и млекопитающих. В постоянной команде центра семь добровольцев, но каждый житель области и других регионов может принять непосредственное участие в поимке и транспортировке животных.

Центр стал приютом для пернатых, которые уже не смогут после травмы жить в природе. За все время существования через Центр прошло больше сотни птиц.