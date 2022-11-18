В Кирове «сплошные проверки» водителей пройдут и в субботу, и в воскресенье

Останавливать транспортные средства автоинспекторы будут на въездах и выездах из города, а также в пригородах. Фото: ГИБДД Кировской области

19 и 20 ноября сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки» водителей. Как сообщается в ведомстве, автомобилистов, севших за руль нетрезвыми, будут выявлять в Октябрьском и Ленинском районах Кирова.

Останавливать транспортные средства автоинспекторы будут на въездах и выездах из города, а также в пригородах. Как обычно, к сотрудникам госавтоинспекции присоединятся представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

В ГИБДД напоминают, что во избежание конфликтных ситуаций и предупреждения коррупции во всех автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.

За управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.