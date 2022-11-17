МЧС Кировской области: выходить на лед сейчас опасно

Вес взрослого человека выдерживает лед толщиной не менее 7 сантиметров. Фото: vk.com/id174802749

Начало зимы - самое опасное время для рыбаков, выходящих на непрочный и коварный лед. Каждый год спасателям приходится выручать желающих заняться зимней рыбалкой.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Кировской области проводят мониторинг толщины льда рек и предупреждают кировчан, что выход на неокрепший лед опасен.

Специалисты напоминают: вес взрослого человека выдерживает лед толщиной не менее 7 сантиметров, кататься на коньках можно при 12 см, для массового катания необходимо не менее 25 сантиметров.

Ежегодно под тонкий лед проваливаются и гибнут не только рыбаки, но и дети, которые гуляют без присмотра родителей. МЧС дает совет родителям - разговаривайте с ребенком о маршруте его движения во время прогулок. И напомните об основных правилах на случай, если ЧП все же случится. Первым делом необходимо позвать на помощь. Затем - ухватиться за лед, постараться выбраться на поверхность и лежа, не делая резких движений, добираться к берегу. Но самое лучшее - внушить ребенку, что нельзя выходить на лед водоемов.