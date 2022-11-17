Каждая девятая компания в Кирове отказалась от новогодних корпоративов

14% организаций планируют собраться на торжество в ресторане. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По данным исследования, 26% кировских работодателей организуют новогоднее торжество в офисе, 14% пойдут в ресторан, 8% соберутся отмечать Новый год за городом.

Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%).

Еще в 9% кировских компаний не отмечают Новый год с коллегами. В каждой третьей организации (32%) решение о праздновании еще не принято.

В целом по сравнению с ковидным периодом, корпоративы в офисе сегодня планируют чаще. Вечеринок в ресторане будет меньше - по сравнению с 2013 и 2016 годами, когда каждая вторая компания отмечала там Новый год.

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