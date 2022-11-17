Кировчанам готовы платить от 50000 рублей за уборку снега

Трактористам готовы платить от 40 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С наступлением зимы некоторые кировские компании нуждаются в новых кадрах. Эксперты компании hh.ru проанализировали, какие специалисты сейчас востребованы и на какую зарплату им можно претендовать.

В Кировской области самый высокий оклад среди всех предложений для «борцов со снегом» предлагают трактористам – от 50000 рублей на руки. В зимний период специалистам предстоит заниматься вывозом снега и мусора, а в летний – покосом травы.

В регионе также можно увидеть и такие вакансии - завхоз (50000 рублей), тракторист на автогрейдер (45000 рублей), тракторист (40 000 рублей), разнорабочий (25000 рублей), дворник (25 000 рублей). От 25000 рублей на руки также предлагают уборщикам территории.

Иногда функционал по очистке от снега встречается в предложениях, не связанных напрямую с уборкой. Например, в Кировской области открыта вакансия для грузчика в офисный склад, который будет «заниматься уборкой снега, укладкой и переноской грузов».

О самых высокооплачиваемых вакансиях в нашем регионе можно прочитать здесь.