Кировчанина, выбросившего знакомого с 9 этажа, осудили за убийство

Суд признал мужчину виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове состоялся суд над мужчиной, который в июле выбросил своего знакомого из окна 9 этажа. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Трагедия произошла 13 июля в комнате коммунальной квартиры, расположенной на улице Профсоюзной. Компания распивала спиртные напитки, и в какой-то момент знакомые поссорились. В результате конфликта из личной неприязни 42-летний мужчина сдавил руками шею 41-летнего приятеля, после чего вытолкнул его из открытого окна с 9 этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

На основе доказательств, собранных следователями, суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 10 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.